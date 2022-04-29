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Нурієв став гравцем азербайджанського клубу

Сьогодні 22:55 39 0
Нурієв є гравцем збірної Азербайджану
Нурієв став гравцем азербайджанського клубу
#Анатолій Нурієв

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Анатолій Нурієв перейшов до азербайджанського клубу Сумгайита.

Про це повідомляє Azerisport.

Деталі угоди залишаються невідомими, проте сам футболіст уже тренується із новою командою.

Нурієв перебрався до Колоса влітку 2021-го року. Після кількох непоганих років у Минаї, у Ковалівці справи у нього пішли не так жваво - один гол і одна гольова у 16-ти іграх.

Варто окремо відзначити, що Нурієв є гравцем збірної Азербайджану. Півтора роки тому він прийняв їхнє громадянство.

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