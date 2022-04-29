Нурієв став гравцем азербайджанського клубу

Нурієв є гравцем збірної Азербайджану

Півзахисник Анатолій Нурієв перейшов до азербайджанського клубу Сумгайита.

Про це повідомляє Azerisport.

Деталі угоди залишаються невідомими, проте сам футболіст уже тренується із новою командою.

Нурієв перебрався до Колоса влітку 2021-го року. Після кількох непоганих років у Минаї, у Ковалівці справи у нього пішли не так жваво - один гол і одна гольова у 16-ти іграх.

Варто окремо відзначити, що Нурієв є гравцем збірної Азербайджану. Півтора роки тому він прийняв їхнє громадянство.