Нурієв став гравцем азербайджанського клубу

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Анатолій Нурієв перейшов до азербайджанського клубу Сумгайита.
Про це повідомляє Azerisport.
Деталі угоди залишаються невідомими, проте сам футболіст уже тренується із новою командою.
Нурієв перебрався до Колоса влітку 2021-го року. Після кількох непоганих років у Минаї, у Ковалівці справи у нього пішли не так жваво - один гол і одна гольова у 16-ти іграх.
Варто окремо відзначити, що Нурієв є гравцем збірної Азербайджану. Півтора роки тому він прийняв їхнє громадянство.