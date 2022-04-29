Яремчук: Допомагав доставити бронежилети у Чернігів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Бенфіки Роман Яремчук розповів як допомагає Збройним Силам України.
Про це розповів сам нападник у програмі Денисов Time.
"З легіонерами, які грають за кордоном, ми допомогли зібрати досить велику суму на ЗСУ. А потім, коли почалися бої у Чернігові, я з хлопцями зі Львова допомагав, щоб доставити бронежилети в Чернігів.
На даний час я намагаюся більше допомагати людям, які перебувають у Португалії", - зазначив Яремчук.
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