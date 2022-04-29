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Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією

Сьогодні 12:23 84 0
Матч відбудеться 11 травня
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
#Боруссія Менхенгладбах, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Збірна України визначилася із першим спаринг-партнером під час підготовки до стикового матчу відбору ЧС-2022 з Шотландією.

Про це повдіомляє УАФ.

Українська асоціація футболу досягла згоди з клубом Боруссія Менхенгладбах щодо проведення контрольного матчу національної команди України 11 травня.

Гра відбудеться на клубному стадіоні Боруссія Парк. Українські вболівальники зможуть відвідати матч безплатно.

Усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні.

Нагадаємо, українці почнуть готуватися до матчів плей-оф 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

Раніше УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна.

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