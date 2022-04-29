Коноплянка готовий захищати Україну

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка готовий зі зброєю в руках захищати Україну від російських окупантів.
Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол News.
"Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, зважаючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь", – зазначив Коноплянка.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче повернутися до збірної України.