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Коноплянка готовий захищати Україну

Сьогодні 09:55 258 0
Євген Коноплянка прокоментував ймовірність долучитись до Збройних сил України.
Коноплянка готовий захищати Україну
#Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка готовий зі зброєю в руках захищати Україну від російських окупантів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол News.

"Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, зважаючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь", – зазначив Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче повернутися до збірної України.

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