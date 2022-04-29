Коноплянка готовий захищати Україну

Євген Коноплянка прокоментував ймовірність долучитись до Збройних сил України.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка готовий зі зброєю в руках захищати Україну від російських окупантів.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол News.

"Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, зважаючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь", – зазначив Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче повернутися до збірної України.