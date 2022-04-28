Челсі знайшов заміну Рюдігеру

Сині можуть підписати Преснеля Кімпембе

Челсі на заміну Антоніо Рюдігеру, який покине команду наприкінці сезону у статусі вільного агента, може підписати захисника ПСЖ Преснеля Кімпембе.

Про це повідомляє topmercato.

Нинішній наставник Челсі Томас Тухель раніше працював із Кімпембе у ПСЖ. Також Челсі розглядає кандидатури Жюля Кунде із Севільї та Хосе Хіменеса з Атлетіко Мадрид.

У нинішньому сезоні на рахунку Кімпембпе 2 голи та 1 асист у 38 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Трансферна вартість 26-річного француза оцінюється у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо визначилася можлива зарплата Рюдігера в Реалі.