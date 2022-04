Керівництво Ліверпуля продовжить співпрацю з головним тренером команди Юргеном Клоппом.

Мерсисайдці на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контракту з 54-річним фахівцем.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴