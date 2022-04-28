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Кривушкін буде працювати на матчах третьої та другої польських ліг

Сьогодні 09:59 260 0
Кривушкін уже працював на матчах польських нижчих ліг
Кривушкін буде працювати на матчах третьої та другої польських ліг
#Кривушкін

Джерело - УАФ.

Український арбітр Дмитро Кривушкін буде обслуговувати поєдинки третьої та другої польських футбольних ліг.

Про це повідомляє УАФ.

Кривушкін після російського вторгнення в Україну разом із дружиною та трьома дітьми завдяки одному з волонтерських центрів вирушив до Польщі.

Уже в Польщі 37-річний українець через комітет арбітрів УАФ звернувся по допомогу до Лучано Лучі. Президент УАФ Андрій Павелко та координаційний центр асоціації написали листа до Польського футбольного союзу, щоб українському арбітру допомогли із працевлаштуванням.

Кривушкін уже працював на матчах польських нижчих ліг, а нещодавно судив благодійний матч Лехія - Шахтар, який відбувався у Гданську.

У березні українець узяв участь у семінарі арбітрів Екстракляси. Тепер він отримав призначення на матчі третього та другого польських дивізіонів і відповідні призначення.

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