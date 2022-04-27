Зінченко: Не можна розслабитись, особливо проти Реала

Український захисник Ман Сіті прокоментував перемогу над Реалом

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Сіті має бути сконцентрований у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала (4:3 перший матч).

Про це заявив захисник "містян" Олександр Зінченко.

"На цьому етапі змагань не можна розслабитись навіть на хвилину, особливо проти Реала. Можна контролювати гру, але раптом у них з’явиться момент, і вони заб’ють. У них якісні гравці у кожній лінії, тому ми повинні бути готові".

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"Потрібно бути зосередженим протягом ще 90 хвилин. Ви можете подивитись на їхню поведінку, їх характер. Вони знають, як грати на цьому етапі змагань. Вони мають великий досвід у минулому. У нас також є певний досвід, і я думаю, що наступний тиждень буде дуже цікавим", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, півфінали і фінал Ліги чемпіонів можуть відбуватися в одному місті протягом тижня.