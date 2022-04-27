Інтер сенсаційно програв Болоньї, Аталанта та Торіно зіграли результативну нічию. Результати 20 туру Серії А

Відбулися матчі 20 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 квітня, в межах 20 туру італійської Серії А відбулося три матчі.

Аталанта без Руслана Маліновського зіграла внічию з Торіно. Українець провів матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

20 тур, 27 квітня

Фіорентина - Удінезе 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Марі, 0:2 - 36 Делофеу, 0:3 - 90+1 Волас, 0:4 - 90+5 Удогі

Аталанта - Торіно 4:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 4 Санабрія, 1:1 - 18 Муріель(П), 2:1 - 23 де Рон, 2:2 - 36 Лукич(П), 2:3 - 63 Лукич(П), 2:4 - автогол Фройлер, 3:4 - 78 Пашалич, 4:4 - 84 Муріель

Болонья - Інтер 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Перішич, 1:1 - 28 Арнаутович, 2:1 - 82 Сансоне