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Караваєв: Можливо Боруссія не грала на 100% своїх можливостей

Сьогодні 18:54 172 0
Захисник Динамо прокоментував перемогу над Боруссією
Караваєв: Можливо Боруссія не грала на 100% своїх можливостей
#Динамо Київ, #Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд грала не на максимум своїх можливостей у благодійному матчі проти Динамо.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Суперник же, розуміючи, що це благодійний матч, можливо, не грав на сто відсотків своїх можливостей. Але, все одно, у Боруссії гравці дуже високого рівня, і легко з ними точно не було".

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"Так, відчуваю, тому що бачу, скільки людей приходить, особливо наших співвітчизників. Сьогодні побачили на табло суму, яку вдалося зібрати завдяки цьому поєдинку, і вона приємно здивувала. Тож ми раді, що таким чином можемо допомагати своїй країні", - сказав Караваєв.

Нагадаємо, Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі.

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