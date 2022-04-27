Караваєв: Можливо Боруссія не грала на 100% своїх можливостей

Джерело - Чемпіон.
Боруссія Дортмунд грала не на максимум своїх можливостей у благодійному матчі проти Динамо.
Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.
"Суперник же, розуміючи, що це благодійний матч, можливо, не грав на сто відсотків своїх можливостей. Але, все одно, у Боруссії гравці дуже високого рівня, і легко з ними точно не було".
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"Так, відчуваю, тому що бачу, скільки людей приходить, особливо наших співвітчизників. Сьогодні побачили на табло суму, яку вдалося зібрати завдяки цьому поєдинку, і вона приємно здивувала. Тож ми раді, що таким чином можемо допомагати своїй країні", - сказав Караваєв.
Нагадаємо, Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі.