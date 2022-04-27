Ексгравець Чорноморця: Подарував машину військовій частині

Колишній гравець одеського Чорноморця та збірної України Кирило Ковальчук розповів, як допомагає нашій країні у війні з російськими загарбниками.

"Подарував одну машину військовій частині, допомагаємо всім, що можемо. Ми годуємо тероборону їжею, що залишилася у моєму ресторані. Їди було, напевно, на 10 тисяч доларів, тож довелося все віддати. Також віддав для тероборони шезлонги, бо людям холодно спати на постах.

Тішить, що в цій ситуації всі дуже згуртувалися. Напевно, в цьому і є наша сила: у тому, що ми є єдині. У всіх одна мета - щоб швидше перемогти. Саме перемогти, бо назад відступати ніхто не хоче. Завдання лише одне - перемогти. Звичайно, хочеться, щоб це було швидше, але розуміємо, що противник використовує протизаконні засоби", - сказав Ковальчук.