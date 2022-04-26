Скрипник відмовився очолювати європейський клуб

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник відмовився покидати український клуб.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Я вже розповідав, що Скрипник є одним із кандидатів, щоб очолити польський клуб Погонь, який зараз б'ється за чемпіонство в Екстраклясі. Кілька днів тому одне з моїх польських джерел повідомило, що Скрипник вже перебуває в Щецині, дивиться тренування і багато працює.

Я дізнався, що це неправда. Скрипника в Щецині немає і, за оновленою інформацією, ймовірність того, що він буде в Погоні, наближається до нуля. Перемовини не вийшли на якийсь конкретний рівень.

Скрипник, до слова, вже має німецький документ. Тобто, він міг виїхати в Німеччину ще 24-25 лютого, але не зробив цього, сидів з футболістами у підвалах. Потім допоміг виїхати тренерському штабу і знову повернувся в Україну. Гравці кажуть, що Скрипник дуже близько пропускає через себе всі ці події, бо асоціює себе з українським народом.

Його контракт із Зорею закінчується 30 червня – наскільки я розумію, з моральної точки зору Скрипник не бачить можливості підписувати контракт зараз, коли в Україні йде війна. Думаю, що Погонь це не влаштовує. Ним цікавилися ще кілька клубів, але поки питання на паузі", – сказав Співаковський.