Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграла вирішальний матч в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022 (U-17).
Українці з рахунком 1:3 поступились збірній Італії.
Таким чином, юнацька збірна України посіла в групі третє місце і не потрапила на Євро-2022.
Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-17)
Група 6, 26 квітня
Україна (U-17) — Італія (U-17) 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Вакка, 0:2 - 59 Ді Маджо, 0:3 - 74 Ліпані, 1:3 - 90+4 Балаба
На 62-й хвилині Кремчанін не реалізував пенальті (стійка).
Україна (U-17): Фесюк, Білоконь, Балаба, Сизонюк, Гусєв (Лисенко, 88), Василець, Янович (к), Маткевич (Фірман, 46), Кремчанін, Деркач (Огарков, 66), Нагрудний (Дзень, 46).
Попереджені: Василець (21), Деркач (42), Огарков (68) — Саяні (71). На 57-й хвилині вилучений Янович.