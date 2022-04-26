Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022

Підопічні Олега Кузнецова поступились італійцям

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла вирішальний матч в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022 (U-17).

Українці з рахунком 1:3 поступились збірній Італії.

Таким чином, юнацька збірна України посіла в групі третє місце і не потрапила на Євро-2022.

Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-17)

Група 6, 26 квітня

Україна (U-17) — Італія (U-17) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Вакка, 0:2 - 59 Ді Маджо, 0:3 - 74 Ліпані, 1:3 - 90+4 Балаба

На 62-й хвилині Кремчанін не реалізував пенальті (стійка).

Україна (U-17): Фесюк, Білоконь, Балаба, Сизонюк, Гусєв (Лисенко, 88), Василець, Янович (к), Маткевич (Фірман, 46), Кремчанін, Деркач (Огарков, 66), Нагрудний (Дзень, 46).

Попереджені: Василець (21), Деркач (42), Огарков (68) — Саяні (71). На 57-й хвилині вилучений Янович.