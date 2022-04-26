Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 08:49 49608
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Сьогодні 19:38 155
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Сьогодні 17:44 616
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Сьогодні 15:36 957
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 13:32 16794
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 09:53 9647
Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Реалом: розклад матчів 1/2 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:14 890
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 23:46 5920
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Вчора 11:27 1188
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Вчора 11:03 1503
Прямі трансляції

Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022

Сьогодні 19:38 155 0
Підопічні Олега Кузнецова поступились італійцям
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла вирішальний матч в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022 (U-17).

Українці з рахунком 1:3 поступились збірній Італії.

Таким чином, юнацька збірна України посіла в групі третє місце і не потрапила на Євро-2022.

Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-17)

Група 6, 26 квітня

Україна (U-17) — Італія (U-17) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Вакка, 0:2 - 59 Ді Маджо, 0:3 - 74 Ліпані, 1:3 - 90+4 Балаба

На 62-й хвилині Кремчанін не реалізував пенальті (стійка). 

Україна (U-17): Фесюк, Білоконь, Балаба, Сизонюк, Гусєв (Лисенко, 88), Василець, Янович (к), Маткевич (Фірман, 46), Кремчанін, Деркач (Огарков, 66), Нагрудний (Дзень, 46). 

Попереджені: Василець (21), Деркач (42), Огарков (68) — Саяні (71). На 57-й хвилині вилучений Янович.

Коментарі ()
Популярне зараз
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 5920
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 35262
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 9647
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! 7254
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16794
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 49608
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18788
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11544
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12834 25
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16971
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38222
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2944 2