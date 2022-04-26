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Барселона продовжила контракт з Араухо

Сьогодні 16:11 182 0
Захисник підписав новий контракт
Барселона продовжила контракт з Араухо
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Рональд Араухо

Джерело - fcbarcelona.com.

Захисник Рональд Араухо продовжив контракт із Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Новий контракт розрахований на 4 роки – до літа 2026-го. В угоді прописана клаусула в розмірі 1 млрд євро.

Цього сезону на рахунку футболіста 30 проведених зустрічей, у яких він відзначився чотирма голами. Transfermarkt оцінює трансферну вартість захисника у 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.

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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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