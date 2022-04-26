Барселона продовжила контракт з Араухо

Джерело - fcbarcelona.com.
Захисник Рональд Араухо продовжив контракт із Барселоною.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Новий контракт розрахований на 4 роки – до літа 2026-го. В угоді прописана клаусула в розмірі 1 млрд євро.
Цього сезону на рахунку футболіста 30 проведених зустрічей, у яких він відзначився чотирма голами. Transfermarkt оцінює трансферну вартість захисника у 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.
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