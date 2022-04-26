Шахтар зібрав 5 млн гривень за благодійний матч проти Фенербахче

Ці кошти передадуть українським громадянам і медикам

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Став відомий прибуток Шахтаря за матч проти Фенербахче (0:1) у рамках благодійного турне.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Матч з турецьким грандом приніс 5 мільйонів гривень. За перший благодійний матч з Олімпіакосом "гірники" зібрали 3,2 мільйона, а загалом - 8,2 млн грн за 2 зустрічі.

Зазначається, що ці кошти передадуть українським громадянам і медикам. Також їх буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

1 травня Шахтар в Хорватії зіграє з Хайдуком.

Вчора, 25 квітня, донецька команда зустрічалась з Антальяспором (2:1).