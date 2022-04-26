Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 08:49 49402
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 09:53 9303
Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Реалом: розклад матчів 1/2 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:14 345
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 23:46 5746
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Вчора 11:27 881
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Вчора 11:03 1263
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Вчора 10:13 210127
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
Вчора 09:39 744
Стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом
Вчора 08:37 1962
Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ
24.04.2022 20:26 808
Прямі трансляції

Луческу: Мої заяви про російський спорт зрозуміли неправильно

Сьогодні 10:51 119 0
Головний тренер Динамо пояснив свою позицію
Луческу: Мої заяви про російський спорт зрозуміли неправильно
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Augsburger Allgemeine.

Спортсмен чи федерація з росії, які підтримують війну в Україні, мають потрапити під санкції.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Я чекав на це питання. Тоді мої заяви зрозуміли неправильно і подали їх у неправильному світлі. Я лише казав, що російські спортсмени не повинні розплачуватись за те, що відбувається в Україні".

  АктуальноЛуческу може очолити турецький гранд

"Звісно, спортсмен чи федерація, які підтримують війну, мають потрапити під санкції. Їх ставлення поставило б під сумнів дух чесної гри та спорту загалом. З іншого боку, я вважаю, що спорт цілком здатний виступати в ролі посла і мостобудівника", - сказав Луческу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! 7186
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 9303
Гвардіола описав роль Зінченка у Манчестер Сіті Гвардіола описав роль Зінченка у Манчестер Сіті 1277
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 5746
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 75! ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 75! 1548
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 49402
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12831 25
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15092 12
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93400
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2941 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6786
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71908 2