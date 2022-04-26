Головний тренер Динамо пояснив свою позицію

Джерело - Augsburger Allgemeine.

Спортсмен чи федерація з росії, які підтримують війну в Україні, мають потрапити під санкції.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Я чекав на це питання. Тоді мої заяви зрозуміли неправильно і подали їх у неправильному світлі. Я лише казав, що російські спортсмени не повинні розплачуватись за те, що відбувається в Україні".

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