Гвардіола: Ніколи не досягну того, чого прагну, - з’явиться ще одна мрія

Манчестер Сіті здатен вийти до фіналу Ліги чемпіонів цього року.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу з Реалом.

"Звісно, ми хочемо вийти до фіналу і перемогти в ньому, але у той же час ніколи не треба недооцінювати те, що ми зробили до того. Я думаю, як чудово бути тут разом з найкращими командами в Європі. Випробувати себе, провести дві виняткові гри, щоб вийти до фіналу. Ми можемо це зробити".