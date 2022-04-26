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Гвардіола: Ніколи не досягну того, чого прагну, - з’явиться ще одна мрія

Сьогодні 09:41 152 0
Головний тренер Ман Сіті прокоментував майбутній матч з Реалом
Гвардіола: Ніколи не досягну того, чого прагну, - з’явиться ще одна мрія
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Манчестер Сіті здатен вийти до фіналу Ліги чемпіонів цього року.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу з Реалом.

"Звісно, ми хочемо вийти до фіналу і перемогти в ньому, але у той же час ніколи не треба недооцінювати те, що ми зробили до того. Я думаю, як чудово бути тут разом з найкращими командами в Європі. Випробувати себе, провести дві виняткові гри, щоб вийти до фіналу. Ми можемо це зробити".

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"Що стосується мене як менеджера, то мені ніколи не досягнути того, чого я прагну, - з’явиться ще одна мрія", - сказав Гвардіола

Матч з Реалом відбудеться 26 квітня, початок - о 22.00.

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