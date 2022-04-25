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Барселона може оновити пів складу влітку

Сьогодні 17:39 146 0
Каталонці готують перебудову складу
Барселона може оновити пів складу влітку
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Sport.es.

Барселона має намір кардинально змінити склад у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Барса планує підписати нового воротаря, центрального захисника, двох крайніх захисників, півзахисника та двох нападників.

Іспанці вже домовились про перехід захисника Челсі Андреаса Крістенсена з Челсі та Франка Кессі з Мілана.

Для підсилення атаки клуб розглядає Рафінью з Лідса та Роберта Левандовського з Баварії.

Крім того, ряд гравців можуть покинути Барсу. Влітку закінчуються контракти з Дані Алвесом, Серджі Роберто, Усманом Дембеле, Люком де Йонгом та Адамою Траоре. Із деякими з них проведуть переговори щодо продовження співпраці.

Крім того, клуб спробує продати Клемана Лангле, Самюеля Умтіті, Оскара Мінгесу, Серджіньо Деста, Рікі Пуча, Мемфіса Депая та Мартіна Брейтуейта. З оренд повернуться Філіппе Коутіньо, Міралем Пьяніч, Франсішку Трінкау та Алекс Кольядо.

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