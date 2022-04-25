Тренер Ліверпуля похвалив нападника

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі - форвард світового класу.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Орігі – легенда на полі та поза ним. Для мене він фантастичний футболіст. Знаю, це звучить смішно, бо я не часто ставлю його в склад. Він нападник світового класу, безумовно, наш найкращий фінішер, завжди ним був".

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"Коли ви бачите, як він працює на тренуваннях, а потім не ставите його в склад через якість інших гравців – справді непросто. Всі його люблять, це заслужено. Він знову зіграв дуже чітко. Неймовірно радий за нього", - сказав Клопп.

Нагадаємо, Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем.