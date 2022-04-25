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Хаві виділив проблеми Барселони після третьої поспіль поразки на Камп Ноу

Сьогодні 11:39 219 0
Хаві виділив проблеми Барселони після третьої поспіль поразки на Камп Ноу
Хаві виділив проблеми Барселони після третьої поспіль поразки на Камп Ноу
Фото - gettyimages
#Барселона, #Райо Вальєкано, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Барселона не показала характеру у матчі проти Райо Вальєкано у Ла-Лізі.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Ми заслуговували на набагато більше, проте не показали той характер, який мали. Ми намагалися, але м'яч не йшов у ворота. Дуже схоже на те, що було в матчі з Кадісом. Це наша реальність. Ми у складній ситуації. Ми все ще у зоні Ліги чемпіонів, але ускладнили собі життя. Є ігри, у яких важко. Ми пропустили перший гол і не відреагували належним чином. Це ігри, в яких якщо ви виходите вперед, у вас все під контролем.

Актуально: Барселона - Райо Вальєкано 0:1. Огляд матчу

Нам потрібно краще починати матчі. Це втрачена золота нагода. Ми повинні потрапити до Ліги чемпіонів, незважаючи ні на що. Завжди було складно. У листопаді ми були дев'ятими. Бувають надзвичайні ситуації. Це реальність. У нас п'ять фіналів. Ми маємо зростати на помилках. Ці помилки не можуть повторитись, а вони знову трапилися з нами. Втрачаємо хороші можливості. Як проти Кадіса. Соромно.

Ми всі були в захваті від цієї гарної серії та тих хороших поєдинків, які ми зіграли. Це реальність, але потрібно мотивувати себе, щоб зіграти у Лізі чемпіонів наступного року. Хочемо почути гімн Ліги чемпіонів наступного року. Я злий, розчарований, бо сьогодні була чудова нагода. Ситуація з Айнтрахтом повторюється, як і у випадку з Кадісом. Повинні займатися самокритикою та зростати. У нас не найкращий момент, але треба працювати, щоб наступної неділі три очки залишилися тут", – розповів Хаві.

Нагадаємо, Барселона поступилась Райо Вальєкано у 21 турі Ла-Ліги.

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