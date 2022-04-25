Ворскла готова до продажу гравців

Ворскла влітку відкрита щодо можливих трансферів гравців клубу.

Про це розповів віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак у коментарі Футбол News.

"Кане зараз перебуває в Угорщині. По ньому були пропозиції, ми не виступали проти. Керівництво Ворскли не втручалося у його вибір. Можливо, він вирішить відпочити два-три місяці. Ніхто не пішов із нашого клубу вільним агентом.

Футболісти – це наш головний актив. Влітку ми хочемо максимально плідно попрацювати з футболістами та їхніми агентами. Ворскла відкрита до діалогу щодо можливих трансферів", – розповів Лисак.