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Ворскла готова до продажу гравців

Сьогодні 09:55 219 0
Олег Лисак озвучив плани полтавців на літо.
Ворскла готова до продажу гравців
#Ворскла, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла влітку відкрита щодо можливих трансферів гравців клубу.

Про це розповів віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак у коментарі Футбол News.

"Кане зараз перебуває в Угорщині. По ньому були пропозиції, ми не виступали проти. Керівництво Ворскли не втручалося у його вибір. Можливо, він вирішить відпочити два-три місяці. Ніхто не пішов із нашого клубу вільним агентом.

Футболісти – це наш головний актив. Влітку ми хочемо максимально плідно попрацювати з футболістами та їхніми агентами. Ворскла відкрита до діалогу щодо можливих трансферів", – розповів Лисак.

Раніше Кане став гравцем китайського Циндяо Хайню.

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