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Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ

Сьогодні 20:26 458 0
Результати 34 туру АПЛ
Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 34 туру АПЛ.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі у матчі проти Челсі та був замінений на 73-й хвилині гри.

Водночас Віталій Миколенко відіграв повний матч проти Ліверпуля.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 24 квітня

Бернлі - Вулвергемптон 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Видра

Брайтон - Саутгемптон 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Велбек, 2:0 - 44 Салісу (автогол), 2:1 - 45+4 Ворд-Праус, 2:2 - 54 Ворд-Праус

Челсі - Вест Гем 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90 Пулішич

Ліверпуль - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Робертсон, 2:0 - 85 Орігі

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