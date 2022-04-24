Марсель дотиснув Реймс, Бордо з Ігнатенком поступився Нанту. Результати матчів 34 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 34 туру Ліги 1.
Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко відіграв повний матч з Нантом та відзначився результативною передачею.
Ренн - Лор’ян 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Буріжо, 2:0 - 19 Террєр, 3:0 - 47 Траоре, 4:0 - 79 Те, 5:0 - 90+3 Лаборд
Клермон - Анже 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Чо, 0:2 - 44 Траоре, 1:2 - 71 Байо, 2:2 - 82 Да Кунха
Мец - Брест 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Белайлі
Нант - Бордо 5:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Н’янг, 0:2 - 18 Ділросун, 1:2 - 47 Кулібалі, 2:2 - 51 Мангас (автогол), 2:3 - 67 Куатенг, 3:3 - 72 Кулбіалі, 4:3 - 76 Сімон, 5:3 - 89 Букарі
Ніцца - Труа 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+3 Тюрам
Лілль - Страсбур 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 87 Челік
Реймс - Марсель 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 83 Жерсон