Бетіс став володарем Кубка Іспанії

У Севільї відбувся вирішальний матч Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Бетіс виграв володарем Кубка Іспанії, здолавши Валенсію у вирішальному матчі турніру.

Команди обмінялися голами у першому таймі. Нічійний рахунок більше не змінився ні в основний, ні в додатковий час.

У серії післяматчевих пенальті все вирішив один неточний удар, який завдав Юнус Мусах із Валенсії.

Кубок Іспанії

Фінал

23 квітня

Бетіс - Валенсія 1:1 (пен 5:4) (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 11 Іглесіас, 1:1 - 30 Дуро

Бетіс: Браво, Бельєрін, Бартра, Песселья, Морено (Міранда, 105), Каналес (Тельо, 111), Вільям Карвалью (Гуардадо, 102), Родрігес, Хуанмі (Хоакін, 86), Фекір (Руїбаль, 111), Іглесіас (Вілліан Жозе, 102).

Валенсія: Мамардашвілі, Фульк'є (Мусах, 100), Габріел Пауліста, Альдерете, Діакабі, Гайя, Гільямон (Рачич, 85), Солер, Моріба (Коррейя, 79), Гедеш, Дуро (Хіль, 85).