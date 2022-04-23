Інтер розібрався з Ромою, Аталанта Маліновського обіграла Венецію. Результати 34 туру Серії А

Результати 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 34 туру Серії А.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко відіграв повний матч проти Торіно. Водночас Руслан Маліновський пропускав матч з Венецією через травму.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 23 квітня

Венеція - Аталанта 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Пашалич, 0:2 - 47 Сапата, 0:3 - 63 Муріель, 1:3 - 80 Чрнігой

Торіно - Спеція 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Лукич, 2:0 - 69 Лукич, 2:1 - 90+6 Манай (пен)

Інтер - Рома 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Дамфріс, 2:0 - 40 Брозович, 3:0 - 52 Лаутаро, 3:1 - 85 Мхітарян

21:45 Верона - Сампдорія