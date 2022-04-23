Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 393
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 18:55 271
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 18:35 25151
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 18:17 239497
Аталанта Маліновського обіграла Венецію, Спеція з Коваленком поступилась Торіно. Результати 34 туру Серії А
Сьогодні 17:58 140
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті
Сьогодні 17:48 347
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 326
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 532
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 330
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 399
Прямі трансляції

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ

Сьогодні 18:55 271 0
Результати 34 туру АПЛ
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 34 туру АПЛ.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв повний матч з Вотфордом та відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 23 квітня

Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Тавареш, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 34 Роналду, 3:1 - 70 Джака

Лестер - Астон Вілла 0:0

Манчестер Сіті - Вотфорд 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 4 Жезус, 2:0 - 23 Жезус, 2:1 - 28 Камара, 3:1 - 34 Родрі, 4:1 - 49 Жезус (пен), 5:1 - 53 Жезус

Норвіч - Ньюкасл Юнайтед 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Жоелінтон, 0:2 - 41 Жоелінтон, 0:3 - 49 Гімараеш

19:30 Брентфорд - Тоттенгем

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239497
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4635
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4795
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3684
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5170
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25151
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6919 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48104 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7208
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15010 5
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42717
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11606 2