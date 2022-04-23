Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 34 туру АПЛ.
Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв повний матч з Вотфордом та відзначився результативною передачею.
Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 23 квітня
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - Тавареш, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 34 Роналду, 3:1 - 70 Джака
Лестер - Астон Вілла 0:0
Манчестер Сіті - Вотфорд 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 4 Жезус, 2:0 - 23 Жезус, 2:1 - 28 Камара, 3:1 - 34 Родрі, 4:1 - 49 Жезус (пен), 5:1 - 53 Жезус
Норвіч - Ньюкасл Юнайтед 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Жоелінтон, 0:2 - 41 Жоелінтон, 0:3 - 49 Гімараеш
19:30 Брентфорд - Тоттенгем