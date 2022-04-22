Головний тренер Руха розповів про свої плани на майбутнє

Джерело - Футбол News.

Білоруський тренер Руха Леонід Кучук готовий захищати Україну у війні з росією.

Про це він розповів порталу Футбол News.

"Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, чого б мені це не вартувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі".

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"Я - білорус, але мене багато що пов’язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, а її батько з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють", - сказав Кучук.

Нагадаємо, львівські клуби запрошують на тренування дітей-переселенців.