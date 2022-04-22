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Баварія оплатить житло українським біженцям з обмеженими можливостями

Сьогодні 21:16 97 0
Мюнхенці допоможуть українським біженцям
Баварія оплатить житло українським біженцям з обмеженими можливостями
#Баварія

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Баварія у співпраці з відділом соціальних служб Мюнхена допоможе знайти постійне житло для особливо вразливої ​​групи українських біженців, людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Крім того, з 26 квітня клуб запускає безкоштовну програму Ми рухаємося разом, створюючи можливості для занять спортом на стадіоні Bayern Campus для всіх біженців, які шукають притулку в Мюнхені.

Баварія та її благодійний фонд виділять на цей проект по 200 тисяч євро.

Німецький клуб оплатить оренду житла для людей з інвалідністю на 2 роки. Департамент соціальних служб Мюнхена організує реалізацію проекту, а також інтеграцію та догляд приблизно 15 осіб.

Нагадаємо, Ноєр продовжить контракт з Баварією.

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