Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 15:33 47902
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Сьогодні 13:18 1106
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Сьогодні 12:55 239
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Сьогодні 09:55 363
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
Сьогодні 09:10 335
На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи
Сьогодні 08:08 988
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 546
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 2204
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 540
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
20.04.2022 18:02 531 1
Прямі трансляції

Керівництво МЮ відмовилося від Почеттіно через Реал

Сьогодні 18:47 133 0
Стала причина обрання кандидатури Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед
Керівництво МЮ відмовилося від Почеттіно через Реал
#Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #Ерік тен Гаг

Джерело - Marca.

Стали відомі причини, через які Манчестер Юнайтед призначив головним тренером Еріка тен Гага, а не Почеттіно

Про це повідомляє Marca.

Англійський клуб побоювався, що Реал в останню хвилину перехопить його.

Також важливу роль зіграло фінансове питання. Сума компенсації, яку просило керівництво ПСЖ, є вищою, ніж та, за яку Аякс відпустив тен Гага.

Крім того, керівництво МЮ було приємно здивоване після зустрічі з голландським тренером, який чітко сказав сформулював свої вимоги та розповів, що потрібно покращити в клубі.

Нагадаємо, Роналду зможе зіграти з Арсеналом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47902
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку 1604
Севілья здолала Леванте, Атлетік переграв Кадіс. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги Севілья здолала Леванте, Атлетік переграв Кадіс. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги 1088
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 6025
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України Григорія Суркіса було затримано на кордоні України 1106
Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою 1084
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88316 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42708
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11838
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13902
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4213 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17054