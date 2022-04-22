Стала причина обрання кандидатури Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед

Джерело - Marca.

Стали відомі причини, через які Манчестер Юнайтед призначив головним тренером Еріка тен Гага, а не Почеттіно

Про це повідомляє Marca.

Англійський клуб побоювався, що Реал в останню хвилину перехопить його.

Також важливу роль зіграло фінансове питання. Сума компенсації, яку просило керівництво ПСЖ, є вищою, ніж та, за яку Аякс відпустив тен Гага.

Крім того, керівництво МЮ було приємно здивоване після зустрічі з голландським тренером, який чітко сказав сформулював свої вимоги та розповів, що потрібно покращити в клубі.

Нагадаємо, Роналду зможе зіграти з Арсеналом.