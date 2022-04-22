Ярмоленко попросив уболівальників прийти на матч Боруссія - Динамо

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників дортмундської Боруссії з проханням прийти на благодійний матч з Динамо.

Відповідне відео виклала пресслужба "джмелів".

"Це повідомлення для всіх вас. Українцям потрібна ваша допомога, щоб надіслати повідомлення про мир. Мої колишні клуби, Боруссія та Динамо, зіграють благодійний матч. Будь ласка, прийдіть на стадіон, станьте частиною цього матчу та допоможіть надіслати сигнал, що цю війну треба закінчити", - сказав Ярмоленко.