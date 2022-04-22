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Ярмоленко попросив уболівальників прийти на матч Боруссія - Динамо

Сьогодні 16:48 89 0
Хавбек Вест Гем звернувся до фанатів Боруссії
Ярмоленко попросив уболівальників прийти на матч Боруссія - Динамо
#Боруссія Дортмунд, #Вест Гем, #Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників дортмундської Боруссії з проханням прийти на благодійний матч з Динамо.

Відповідне відео виклала пресслужба "джмелів".

"Це повідомлення для всіх вас. Українцям потрібна ваша допомога, щоб надіслати повідомлення про мир. Мої колишні клуби, Боруссія та Динамо, зіграють благодійний матч. Будь ласка, прийдіть на стадіон, станьте частиною цього матчу та допоможіть надіслати сигнал, що цю війну треба закінчити", - сказав Ярмоленко.

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