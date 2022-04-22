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Ювентус може скористатися пунктом у контракті Нереса з Шахтарем

Сьогодні 12:11 187 0
Туринському клубу вінгер може дістатися на вигідних умовах
Ювентус може скористатися пунктом у контракті Нереса з Шахтарем
#Шахтар, #Ювентус, #Давід Нерес

Джерело - sport.ua.

Керівництво Ювентуса продовжує зберігати інтерес до вінгера Шахтаря Давіда Нереса, котрий перейшов у стан гірників в січні, але так і не встиг провести жодного офіційного матчу за команду.

Про це повідомляє SerieANews.com.

Зазначається, що в Турині влітку може відбутися суттєве оновлення команди, в рамках якого може бути підписаний Нерес.

При цьому у контракті гравця з Шахтарем є пункт, який дозволить йому залишити клуб на досить вигідних умовах.

Нагадаємо, Нерес обійшовся Шахтарю у 12 мільйонів євро. Його контракт із гірниками розрахований до кінця 2026 року.

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