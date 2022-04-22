Ювентус може скористатися пунктом у контракті Нереса з Шахтарем

Джерело - sport.ua.
Керівництво Ювентуса продовжує зберігати інтерес до вінгера Шахтаря Давіда Нереса, котрий перейшов у стан гірників в січні, але так і не встиг провести жодного офіційного матчу за команду.
Про це повідомляє SerieANews.com.
Зазначається, що в Турині влітку може відбутися суттєве оновлення команди, в рамках якого може бути підписаний Нерес.
При цьому у контракті гравця з Шахтарем є пункт, який дозволить йому залишити клуб на досить вигідних умовах.
Нагадаємо, Нерес обійшовся Шахтарю у 12 мільйонів євро. Його контракт із гірниками розрахований до кінця 2026 року.