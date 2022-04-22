Помер легендарний капітан донецького Шахтаря

Легендарний захисник та екскапітан донецького Шахтаря Віктор Звягінцев помер на 72-му році життя.

Про це повідомляє Террикон.

Звягінцев дебютував у складі гірників у 19 років. Виступав за Шахтар у 1970, 1973–1975, 1977–1980 роках та загалом провів 175 матчів.

У 1975 році Шахтар уперше у своїй історії став срібним призером чемпіонату СРСР, і Віктор Звягінцев був лідером оборони того колективу. 1979-го року футболіст повторив цей успіх із донецькою командою - оранжево-чорні відстали тоді від Спартака лише на два очки. А через рік команда виборола Кубок СРСР, обігравши у фіналі тбіліське Динамо.

У 1973-75 роках Віктор Звягінцев входив до числа 33-х найкращих футболістів СРСР.