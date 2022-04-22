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Циганков: Ми обов'язково переможемо і станемо сильнішими

Сьогодні 10:10 146 0
Нападник Динамо - про благодійні матчі
Циганков: Ми обов'язково переможемо і станемо сильнішими
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від перших благодійних матчів команди.

"Мета благодійних матчів Динамо - зібрати кошти для нашої країни, для Збройних Сил України та допомогти людям, які залишилися без домівок, без їжі та без води. Усі кошти підуть для них.

Ми постійно відчуваємо підтримку кожного українця, навіть якщо він не на трибунах. Відчуваємо, що ми потрібні Україні і ми всі одне ціле. Де б ми не грали, завжди бачимо українські прапори, і це дуже гріє душу.

Все, що ми робимо - це для наших людей. Намагаємося допомагати, чим можемо та вміємо. Тому граючи в футбол, збираємо кошти, щоб допомогти співвітчизникам.

Ми обов’язково переможемо! Нічого не буде забуте, але ми станемо лише сильнішими, я вірю в це та знаю це. Слава Україні!", - зазначив Циганков.

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