Асист Ігнатенка допоміг Бордо зіграти внічию з Сент-Етьєном. Результати 33 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 33 туру французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.
Бордо з Данилом Ігнатенком у складі розписав мирову з Сент-Етьєном. Українець вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
33 тур, 20 квітня
Бордо - Сенть-Етьєн 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 16 Мара, 2:0 - 23 Онана, 2:1 - 33 Буанга, 2:2 - 65 Норден
Труа - Клермон 0:1 (0:0)
Гои: 0:1 - 88 Вауо
Лор'ян - Мец 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+5 Оуаттара
Монако - Ніцца 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+2 Головін
Реймс - Лілль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Мунетсі, 1:1 - 57 Санчеш, 2:1 - 90+2 Абдельхамід