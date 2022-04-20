Асист Ігнатенка допоміг Бордо зіграти внічию з Сент-Етьєном. Результати 33 туру Ліги 1

Відбулися матчі в французькій Лізі 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Бордо з Данилом Ігнатенком у складі розписав мирову з Сент-Етьєном. Українець вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

33 тур, 20 квітня

Бордо - Сенть-Етьєн 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Мара, 2:0 - 23 Онана, 2:1 - 33 Буанга, 2:2 - 65 Норден

Труа - Клермон 0:1 (0:0)

Гои: 0:1 - 88 Вауо

Лор'ян - Мец 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Оуаттара

Монако - Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Головін

Реймс - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мунетсі, 1:1 - 57 Санчеш, 2:1 - 90+2 Абдельхамід