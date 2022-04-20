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Асист Ігнатенка допоміг Бордо зіграти внічию з Сент-Етьєном, ПСЖ знищив Анже. Результати 33 туру Ліги 1

Вчора 23:54 230 0
Відбулися матчі в французькій Лізі 1
Асист Ігнатенка допоміг Бордо зіграти внічию з Сент-Етьєном, ПСЖ знищив Анже. Результати 33 туру Ліги 1
#Бордо, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян, #Мец, #Монако, #Ніцца, #Реймс, #Сент-Етьєн, #Труа

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру французької Ліги 1 відбулося 10 матчів.

Бордо з Данилом Ігнатенком у складі розписав мирову з Сент-Етьєном. Українець вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

33 тур, 20 квітня

Бордо - Сенть-Етьєн 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Мара, 2:0 - 23 Онана, 2:1 - 33 Буанга, 2:2 - 65 Норден

Труа - Клермон 0:1 (0:0)

Гои: 0:1 - 88 Вауо

Лор'ян - Мец 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Оуаттара

Монако - Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Головін

Реймс - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мунетсі, 1:1 - 57 Санчеш, 2:1 - 90+2 Абдельхамід

Анже - ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Мбаппе, 0:2 - 45+1 Рамос, 0:3 - 77 Маркіньош

Брест - Ліон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Муньє(П), 1:1 - 72 Дембеле, 2:1 - 74 Кардона

Ланс - Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Кошта, 2:0 - 75 Ганаго

Марсель - Нант 3:2 (1:2)

Голи: 0:2 - 26 Гіротто, 1:1 - 39 Пає(П), 1:2 - 41 Коко, 2:2 - 55 Пає(П), 3:2 - 75 Харіт

Страсбур - Ренн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Діалло, 1:1 - 54 Терр'єр, 2:1 - 77 Айорке

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