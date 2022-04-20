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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Торреса

Сьогодні 19:59 176 0
Чинний контракт Торреса розрахований до літа 2024 року
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Торреса
#Вільярреал, #Торрес

Джерело - Manchester Evening News.

Захисник Вільярреала Пау Торрес знову зацікавив Манчестер Юнайтед. 

Про це повідомляє Manchester Evening News.

У МЮ налаштовані влітку підписати центрального захисника, тому повернулися до варіанту з 25-річним іспанцем. Минулого літа Торреса розглядали як альтернативний варіант Рафаелю Варану.

Центрбек буде відкритим до пропозицій в кінці сезону, але зараз не спішить покидати Вільярреал, бо хоче успішно завершити сезон в клубі, за який мріяв грати з дитинства.

Чинний контракт Торреса розрахований до літа 2024 року. Клаусула - близько 60 млн євро.

Нагадаємо, Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед у 30 турі АПЛ.

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