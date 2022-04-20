Джерело - Manchester Evening News.
Захисник Вільярреала Пау Торрес знову зацікавив Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
У МЮ налаштовані влітку підписати центрального захисника, тому повернулися до варіанту з 25-річним іспанцем. Минулого літа Торреса розглядали як альтернативний варіант Рафаелю Варану.
Центрбек буде відкритим до пропозицій в кінці сезону, але зараз не спішить покидати Вільярреал, бо хоче успішно завершити сезон в клубі, за який мріяв грати з дитинства.
Чинний контракт Торреса розрахований до літа 2024 року. Клаусула - близько 60 млн євро.
Нагадаємо, Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед у 30 турі АПЛ.