Чинний контракт Торреса розрахований до літа 2024 року

Джерело - Manchester Evening News.

Захисник Вільярреала Пау Торрес знову зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

У МЮ налаштовані влітку підписати центрального захисника, тому повернулися до варіанту з 25-річним іспанцем. Минулого літа Торреса розглядали як альтернативний варіант Рафаелю Варану.

Центрбек буде відкритим до пропозицій в кінці сезону, але зараз не спішить покидати Вільярреал, бо хоче успішно завершити сезон в клубі, за який мріяв грати з дитинства.

Чинний контракт Торреса розрахований до літа 2024 року. Клаусула - близько 60 млн євро.

Нагадаємо, Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед у 30 турі АПЛ.