Марлон назвав причину свого повернення у Шахтар

Бразильський захисник Шахтаря Марлон пояснив своє повернення в команду.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Насправді, я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді, вони для мене як сім'я. Відколи я приїхав, мене дуже тепло прийняли.

Я вдячний за все, що вони зробили для мене. Чесно кажучи, мене батьки виховували так, що необхідно допомагати. Мені здається, це головний мотив, чому я повернувся.

Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція, подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене", – сказав Марлон.