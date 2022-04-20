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Марлон назвав причину свого повернення у Шахтар

Сьогодні 15:25 214 0
Марлон прокоментував своє повернення у Шахтар
Марлон назвав причину свого повернення у Шахтар
#Марлон, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бразильський захисник Шахтаря Марлон пояснив своє повернення в команду.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Насправді, я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді, вони для мене як сім'я. Відколи я приїхав, мене дуже тепло прийняли.

Я вдячний за все, що вони зробили для мене. Чесно кажучи, мене батьки виховували так, що необхідно допомагати. Мені здається, це головний мотив, чому я повернувся.

Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція, подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене", – сказав Марлон.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика.

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