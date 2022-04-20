Маліновський зможе відновитися до матчу з Шотландією

Руслан Маліновський зможе відновитися до вирішальних матчів збірної України

Джерело - Чемпіон.

Травма півзахисника Аталанти Руслана Маліновського виявилася несерйозною.

Про це повідомляють Футбол NEWS.

Ймовірно, 28-річний футболіст зможе зіграти за збірну України у стиковому матчі відбору ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

20 квітня українець має з’явитися на базу італійського клубу і поспілкуватися з лікарським штабом з приводу пошкодження, яке він отримав у матчі з Вероною (1:2).

Футболісту вже зашили розсічення. На відновлення йому потрібно декілька днів.

Точний діагноз та офіційні строки повернення на поле будуть оголошені пізніше.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може достроково завершити сезон через травму.