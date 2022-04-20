Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:43 47110
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Сьогодні 16:12 123
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 13:27 139
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
Вчора 23:59 530
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
Вчора 18:57 502
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
Вчора 16:59 785
Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика
Вчора 16:41 523
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
Вчора 14:14 676
Збірна України планує зіграти спаринг проти Англії чи Манчестер Сіті
Вчора 11:25 538
Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати
Вчора 10:15 719
Прямі трансляції

Маліновський зможе відновитися до матчу з Шотландією

Сьогодні 14:55 206 0
Руслан Маліновський зможе відновитися до вирішальних матчів збірної України
Маліновський зможе відновитися до матчу з Шотландією
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Травма півзахисника Аталанти Руслана Маліновського виявилася несерйозною.

Про це повідомляють Футбол NEWS.

Ймовірно, 28-річний футболіст зможе зіграти за збірну України у стиковому матчі відбору ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

20 квітня українець має з’явитися на базу італійського клубу і поспілкуватися з лікарським штабом з приводу пошкодження, яке він отримав у матчі з Вероною (1:2).

Футболісту вже зашили розсічення. На відновлення йому потрібно декілька днів.

Точний діагноз та офіційні строки повернення на поле будуть оголошені пізніше.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може достроково завершити сезон через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47110
Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні 1040
Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 4896
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3086
Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші 1924 2
Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги 1095
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23966
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239225
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7181
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20061 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7859
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11563 2