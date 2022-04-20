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Фенербахче готує трансфер нападника Шахтаря

Сьогодні 12:22 172 0
Лассіна Траоре може змінити клуб
Фенербахче готує трансфер нападника Шахтаря
#Футбольні трансфери, #Траоре, #Фенербахче, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Форвард Шахтаря Лассіна Траоре може продовжити кар'єру у Фенербахче.

Про це повідомляє Sabah.

Керівництво стамбульського клубу звернулося до "гірників" щодо можливості орендувати буркінійця наступного літа на один сезон з опцією викупу.

У Шахтарі висловили готовність сісти за стіл переговорів, якщо Траоре виявить бажання покинути команду.

Торік Шахтар заплатив за Траоре 10 млн євро Аяксу, проте восени Лассіна отримав травму коліна, після якої продовжує поновлення й досі.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика.

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