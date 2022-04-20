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Індзагі: Інтер зіграв в інтелектуальний футбол проти Мілана

Сьогодні 10:11 82 0
Сімоне Індзагі прокоментував матч проти Мілана
Індзагі: Інтер зіграв в інтелектуальний футбол проти Мілана
#Індзагі, #Інтер, #Кубок Італії, #Мілан

Джерело - football.ua.

Інтер зіграв в дивовижний футбол проти Мілана у півфіналі Кубка Італії.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Моя команда зіграла в дивовижний, інтелектуальний футбол цього вечора, уразивши суперників за допомогою визначної праці над нашою тактикою.

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Ми прагнули потрапити у фінал, хотіли виграти в цьому дербі, бо це був єдиний шлях до цієї стадії, та в підсумку ми заслуговували на перемогу.

У попередніх зустрічах, можливо, нам десь не вистачало наполегливості та вдачі, проте сьогодні ми все це надолужили. Я дуже радий за те, що нам нарешті вдалося віддячити нашим уболівальникам за неймовірну підтримку.

Інтер чітко бачить свій шлях, який було розпочато ще 8 липня минулого року. Із січня по березень нам довелося багато витрачати ресурсів на фізичному та інтелектуальному рівнях, команда отримувала нищівну критику, проте залишалася притомною та продовжувала робити власну справу.

Ми перемогли в Суперкубку Італії в січні, а зараз отримали право на ще один фінал, у якому не брали участь уже 11 років. Окрім того, ми також досягли 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Наприкінці сезону нам доведеться подолати важкий шлях, проте ми готові до цього та будемо змагатися до останнього.

У мене для цього є п’ять нападників у гарній формі. Я постійно дослухаюся до всіх критичних зауважень, намагаюсь працювати над найбільш конструктивними із них. Будемо потроху просуватися вперед, бо до фіналу Кубку нам ще належить подолати важкий шлях у чемпіонаті. Нам потрібна відмінна праця аж до останнього дня", — заявив Індзагі.

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