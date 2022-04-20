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Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям

Сьогодні 13:27 71 0
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям

Джерело - Чемпіон.

Україна продовжує героїчно боротися із агресією росії. На великій війні немає дрібних справ. Тому аукціон допомоги Україні продовжується. Усього вже зібрано 335 тисяч грн. Наша мета – зібрати мільйон гривень допомоги Україні та вже третину від цієї суми ми зібрали!

Україну підтримують у всьому світі. Один із наших найбільших союзників – Англія. І англійські клуби допомагають нашим переселенцям та відправляють допомогу до країни. Один із таких клубів – ФК Евертон. Іриски є дев'ятиразовим чемпіоном Англії та партнером Parimatch, тому з радістю надали футболку з автографами гравців для нашого аукціону.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на купівлю ліків, бронежилетів, тепловізорів та інших необхідних речей для українців.

Футболку підписали гравці клубу після однієї з останніх перемог Евертона у Англійській Прем'єр-Лізі. Аукціон вже розпочався та проходить на офіційній сторінці Parimatch Ukraine в Instagram. Кожен бажаючий може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна – 15 тис гривень). Аукціон триватиме 48 годин, перемагає ставка із найбільшою сумою.

Нагадаємо, це вже сьома серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці аукціонів викупили попередні лоти та вже перевели кошти для допомоги Україні. Загальна сума складає 335 тис. грн.

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