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Команди Ф-1 попросили ФІА розслідувати схожість між болідами Феррарі та Хааса

Вчора 22:53 153 0
Незадоволені: Макларен, Астон Мартін, Альпін або Мерседес
Команди Ф-1 попросили ФІА розслідувати схожість між болідами Феррарі та Хааса
#Ferrari, #Mercedes, #Альпін, #Макларен, #Формула 1, #Хаас

Джерело - Auto Motor und Sport.

Три команди Формули-1 попросили Міжнародну автомобільну федерацію (ФІА) вивчити схожість між болідами Феррарі та Хааса.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

Запит може походити від когось із наступних колективів: Макларен, Астон Мартін, Альпін або Мерседес. Представники цих команд згадували, що їх турбує ситуація, яка склалася в чемпіонаті.

Феррарі та Хаас співпрацюють між собою. Близько 25 інженерів перейшли зі Скудерії до американської команди через запровадження стелі витрат. 

Технічний відділ Хаас очолює Сімоне Реста, який раніше працював у Феррарі.

Нагадаємо, організатори Гран-прі Великобританії продали 142 тисячі квитків.

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