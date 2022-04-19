Незадоволені: Макларен, Астон Мартін, Альпін або Мерседес

Джерело - Auto Motor und Sport.

Три команди Формули-1 попросили Міжнародну автомобільну федерацію (ФІА) вивчити схожість між болідами Феррарі та Хааса.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

Запит може походити від когось із наступних колективів: Макларен, Астон Мартін, Альпін або Мерседес. Представники цих команд згадували, що їх турбує ситуація, яка склалася в чемпіонаті.

Феррарі та Хаас співпрацюють між собою. Близько 25 інженерів перейшли зі Скудерії до американської команди через запровадження стелі витрат.

Технічний відділ Хаас очолює Сімоне Реста, який раніше працював у Феррарі.

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