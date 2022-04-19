Джерело - football.ua.
Нападник мадридського Атлетіко Жуан Фелікс більше не вийде на поле у цьому сезоні.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Футболіст зіграв лише перший тайм матчу проти Еспаньола у Ла-Лізі і був замінений через травму.
У гравця виявлено травму м'яза біцепса лівого стегна.
Сам португалець у своєму Instagram-акаунті повідомив уболівальників, що цього сезону на поле більше не вийде.
У сезоні-2021/22 22-річний футболіст зіграв за клуб 35 матчів в усіх змаганнях, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.
Раніше Атлетіко переміг Еспаньйол.