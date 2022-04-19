Фелікс у цьому сезоні більше не зіграє

Нападник мадридського Атлетіко Жуан Фелікс більше не вийде на поле у цьому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Футболіст зіграв лише перший тайм матчу проти Еспаньола у Ла-Лізі і був замінений через травму.

У гравця виявлено травму м'яза біцепса лівого стегна.

Сам португалець у своєму Instagram-акаунті повідомив уболівальників, що цього сезону на поле більше не вийде.

У сезоні-2021/22 22-річний футболіст зіграв за клуб 35 матчів в усіх змаганнях, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.

Раніше Атлетіко переміг Еспаньйол.