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Ярмоленко: 95%, що піду з Вест Гема влітку

Сьогодні 22:00 248 0
Капітан збірної України дав інтерв'ю російському блогеру
Ярмоленко: 95%, що піду з Вест Гема влітку
#Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Красава.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко швидше за все покине лондонський клуб влітку.

Про це українець розповів у інтерв'ю російському блогеру Євгену Савіну.

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"Я думаю, що 95% - я піду. Вест Гем має опцію продовження ще на рік, але зі мною з цього приводу ніхто не зв'язувався. Чекаю на їх вирішення в найближчі тиждень-два. Якщо ні, агент займатиметься питанням мого подальшого працевлаштування. Дивитимемося, які варіанти будуть", - розповів Ярмоленко.

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