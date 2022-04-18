Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко швидше за все покине лондонський клуб влітку.

Про це українець розповів у інтерв'ю російському блогеру Євгену Савіну.

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"Я думаю, що 95% - я піду. Вест Гем має опцію продовження ще на рік, але зі мною з цього приводу ніхто не зв'язувався. Чекаю на їх вирішення в найближчі тиждень-два. Якщо ні, агент займатиметься питанням мого подальшого працевлаштування. Дивитимемося, які варіанти будуть", - розповів Ярмоленко.