Під час пологів помер новонароджений син нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це португалець повідомив у своєму Інстаграмі.

Дівчинка залишилася живою.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого немовля. Це найстрашніший біль, який може зазнати батько. Тільки народження нашої донечки дає нам сили прожити цей момент з надією та щастям. Ми спустошені і просимо усамітнення у цей скрутний час. Синку, ти наш ангел. Ми завжди любитимемо тебе" - написав Роналду.