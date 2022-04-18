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Помер новонароджений син Роналду

Сьогодні 21:39 652 0
Португалець повідомив про трагічну звістку
Помер новонароджений син Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Під час пологів помер новонароджений син нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це португалець повідомив у своєму Інстаграмі.

Дівчинка залишилася живою.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого немовля. Це найстрашніший біль, який може зазнати батько. Тільки народження нашої донечки дає нам сили прожити цей момент з надією та щастям. Ми спустошені і просимо усамітнення у цей скрутний час. Синку, ти наш ангел. Ми завжди любитимемо тебе" - написав Роналду.

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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