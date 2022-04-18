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В Україні відновив роботу футбольний канал

Сьогодні 14:13 77 0
Ще один футбольний канал відновлює роботу в Україні
В Україні відновив роботу футбольний канал
#Футбол 2

Джерело - footballua.tv.

Футбол 2 відновлює мовлення в Україні.

Про це повідомляє пресслужба каналу.

"Телеканал Футбол 2 повертається в ефір! З початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, телеканали "Футбол 1/2/3" невпинно працювали над створенням та виробництвом власного контенту в YouTube-просторі.

Ми активно висвітлювали події зі світу спорту в соцмережах, записували інтерв'ю з відомими футбольними постатями та влаштовували благодійні акції на підтримку наших хоробрих воїнів зі Збройних Сил України.

Рівно через місяць, 24 березня, нам вдалося відновити мовлення телеканалу Футбол 1. А тепер, завдяки кропіткій роботі нашої команди, ми повернули телеканал Футбол 2 в ефір українського телебачення!

Вже сьогодні, 18 квітня, наші телеглядачі можуть дивитися європейські та світові футбольні турніри наживо: поєдинки турецької Суперліги та нідерландської Ередивізі, а також матчі Кубка Португалії, Кубка Бразилії та MLS", – йдеться у повідомленні.

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