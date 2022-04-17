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Дикий: Усі представники УПЛ планують зібратися наприкінці квітня - на початку травня

Сьогодні 22:11 131 0
Дикий: Усі представники УПЛ планують зібратися наприкінці квітня - на початку травня
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footboom.com.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію із клубами ліги в умовах повномасштабної війни з РФ.

"Ми створили свій чат, у якому представлені керівники клубів УПЛ, і таким чином підтримуємо зв'язок. Намагаємося спілкуватися щодня, обговорювати ситуацію у клубах.

Зв'язок вдається підтримувати з усіма клубами? Були нюанси із Маріуполем, який довгий час не виходив на зв'язок. Але потім віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін зв'язався з нами, і вдалося поспілкуватися.

Що зараз відомо про долю сезону-2021/22? Чекаємо на рішення уряду України - чи буде продовжено термін військового становища. Наприкінці квітня - на початку травня всі представники УПЛ планують зібратися та обговорити питання щодо поточного чемпіонату, обговорити, що нам робити далі.

Багато клубів УПЛ просто переформатували свою діяльність - допомагають ЗСУ, займаються волонтерством.

За підсумками нашого спілкування з клубами, зібрали інформацію, згідно з якою всі гравці УПЛ перебувають у безпеці, в зоні бойових дій не залишилося нікого з футболістів елітних команд", - сказав Дикий.

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