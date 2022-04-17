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Реал вирвав перемогу у Севільї, Атлетік поступився Сельті. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги

Вчора 23:58 602 0
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Реал вирвав перемогу у Севільї, Атлетік поступився Сельті. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Атлетіко, #Гранада, #Леванте, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 17 квітня

Гранада - Леванте 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гомес, 0:2 - 56 Моралес, 0:3 - 77 Малса, 1:3 - 90+2 Кольядо, 1:4 - 90+4 Сольдадо

Атлетіко - Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Карраско, 1:1 - 74 Де Томас, 2:1 - 90+10 Карраско (пен)

Атлетік - Сельта 0:2 (0:2) 

Голи: 0:1 - 11 Аспас, 0:2 - 37 Бельтран

Севілья - Реал 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Ракитич, 2:0 - 25 Ракитич, 2:1 - 50 Родріго, 2:2 - 83 Начо, 2:3 - 90+2 Бензема

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