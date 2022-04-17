Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Сьогодні 17:09 271
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Сьогодні 21:42 96
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Сьогодні 20:09 211
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні 18:54 192
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Сьогодні 18:25 264
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Сьогодні 18:05 841
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Сьогодні 14:14 466
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Сьогодні 12:24 790
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 947
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 1007
Прямі трансляції

Атлетік поступився Сельті, Леванте впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги

Сьогодні 21:24 389 0
Леванте піднявся з останнього місця турнірної таблиці
Атлетік поступився Сельті, Леванте впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 32 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Атлетіко, #Гранада, #Леванте, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі іспанської Ла-Ліги Гранада вдома зазнала поразки від Леванте, Атлетіко здолав Еспаньйол, Сельта на виїзді переграла Атлетік.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 17 квітня

Гранада - Леванте 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гомес, 0:2 - 56 Моралес, 0:3 - 77 Малса, 1:3 - 90+2 Кольядо, 1:4 - 90+4 Сольдадо

Атлетіко - Еспаньйол 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Карраско, 1:1 - 74 Де Томас, 2:1 - 90+10 Карраско (пен)

Атлетік - Сельта 0:2 (0:2) 

Голи: 0:1 - 11 Аспас, 0:2 - 37 Бельтран

Сьогодні, 17 квітня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Севілья - Реал

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2538
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг 947
Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України 1041 2
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3489
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США Завацька зрівняла рахунок у матчі з США 1007
Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело 1225 1
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8247
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12331
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38087
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6212
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14853 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19584