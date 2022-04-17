Головне
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 428
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 475
Магучіх: На все життя запам'ятаю 24 лютого
Вчора 23:25 461
Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 21:54 380
Прима: Поки йде війна я хочу залишатися в Україні та захищати її
Вчора 21:41 467
Циганик: Була ідея об’єднати Динамо та Шахтар в одну команду без легіонерів
Вчора 20:40 634
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 19:46 45758
Манчестер Сіті Зінченка програв Ліверпулю у півфіналі Кубка Англії
Вчора 19:24 833
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Вчора 18:09 232
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
15.04.2022 23:25 1268
Прямі трансляції

Стала відома сума трансферну нападника Шахтаря у Зальцбург

Сьогодні 09:42 167 0
Фернандо влітку змінить клуб
Стала відома сума трансферну нападника Шахтаря у Зальцбург
#РБ Зальцбург, #Футбольні трансфери, #Фернандо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ред Булл Зальцбург підпише бразильського нападника Шахтаря Фернандо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Австрійці заплатять за бразильця понад 6 мільйонів євро.

Фернандо має замінити Каріма Адеємі, на підписанні якого наполягає Боруссія Дортмунд.

23-річний бразилець виступає за Шахтар з 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зідан - пріоритет ПСЖ на посаду головного тренера Зідан - пріоритет ПСЖ на посаду головного тренера 1066
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 45758
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" 1693
Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі 1068
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 6019
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО 4880
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93176
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7142
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12327
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182768
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51801
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39022 1