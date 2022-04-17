Стала відома сума трансферну нападника Шахтаря у Зальцбург

Фернандо влітку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Ред Булл Зальцбург підпише бразильського нападника Шахтаря Фернандо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Австрійці заплатять за бразильця понад 6 мільйонів євро.

Фернандо має замінити Каріма Адеємі, на підписанні якого наполягає Боруссія Дортмунд.

23-річний бразилець виступає за Шахтар з 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.